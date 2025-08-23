Circeo, sigilli per “Le Crocette”: diventava una discoteca senza permessi

Doveva essere un ristorante con musica di sottofondo, ma di notte si trasformava in una discoteca. Per questo la Procura di Latina ha disposto il sequestro del chiosco “Le Crocette”, noto locale del monte Circeo.
Ieri sera, poco prima dell’inizio di un evento, carabinieri forestali del Nipaaf, militari della stazione di San Felice e agenti della Polizia locale hanno messo i sigilli al locale, eseguendo l’ordine del pm Giuseppe Miliano.
Dai controlli estivi era emerso che l’attività, autorizzata solo fino alle 2 (prorogata alle 3 dal sindaco), restava aperta fino alle 4 del mattino, di fatto come discoteca, ma senza le verifiche di sicurezza previste per i pubblici spettacoli.
L’accusa è di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Ora l’attività resta ferma, in attesa delle decisioni del tribunale sul futuro del locale.