Circuito In Corsa Libera, a Papoccia e Gabrielli la Molella Run

Allo start 150 partecipanti alla Molella Run – Memorial Alessandro Maracchioni, seconda tappa del circuito “In Corsa Libera”, organizzata dall’associazione Smile & Games, sotto l’egida Opes, con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Un percorso di easy trail di 9,5 km, mentre famiglie e bambini hanno partecipato alla camminata non agonistica all’interno del Parco Nazionale del Circeo.

Podio

Diego Papoccia dell’A.S.D. Atletica Ferentino (34:56) è stato il primo a tagliare il traguardo, seguito da Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina (36:09) e da Carlo Marocco (36:48) che, di fatto, ha chiuso il podio degli uomini. Per le donne, a fregiarsi della vittoria è stata Pamela Gabrielli della RunForever Aprilia (42:23), seguita da Francesca Macinenti dell’A.S.D. Centro Fitness Montello (44:09) e da Roberta Andreoli dell’A.S.D. Podistica Avis Priverno (45:22).

Bilancio

Il direttore tecnico della gara, Marco Ricci, intervenuto al termine della manifestazione, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile un evento dal sapore così speciale: “Una gara unica nel suo genere, nata da un’idea semplice ma mai banale. Ringrazio di cuore il Comune di Sabaudia e in particolar modo il delegato allo sport Massimo Mazzali per il sostegno che hanno offerto all’evento che ha valorizzato la bellezza del nostro territorio. Ringrazio tutti gli amici sponsor che ci hanno affiancato, tutti i volontari che hanno contribuito alla perfetta riuscita della gara, Opes Latina ed il circuito In Corsa Libera per aver creduto in noi e per averci dato supporto spazio e visibilità. Grazie alla nostra voice Antonella Melito e Fotoforgo per gli scatti impeccabili e di qualità. Ringrazio infine ogni singolo atleta che si è presentato nonostante un meteo incerto per vivere questa avventura magica e le società che hanno creduto in noi e nel nostro spirito di dimostrare che la Molella Run fosse una gara realizzabile. Un gesto degno di nota – conclude Ricci – è stato quello del presidente Mirko Montin della Running Club Latina prima classificata, che ha scelto di donare il premio alla famiglia del compianto ex sindaco di Sabaudia, Alessandro Maracchioni, segno che l’amicizia, il rispetto e i veri valori dello sport siano i veri vincitori della gara”.