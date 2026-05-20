CISL Latina, il Consiglio Generale guarda alle sfide del territorio

Lavoro, legalità e crescita del territorio sono stati i temi al centro del Consiglio generale della Ust Cisl di Latina, occasione di confronto per fare il punto sulle priorità che riguardano la provincia e rilanciare l’impegno del sindacato su alcune questioni considerate decisive per il futuro della comunità pontina.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di rafforzare il ruolo della rappresentanza sociale, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, alla qualità dell’occupazione e alla costruzione di percorsi di sviluppo capaci di coinvolgere istituzioni, imprese, associazioni e mondo della scuola.

Un passaggio centrale è stato dedicato anche al tema della legalità, indicata come condizione indispensabile per garantire crescita sana, diritti e coesione sociale. In questa direzione si inserisce la Serata della Legalità, in programma il 21 maggio, iniziativa pensata soprattutto per parlare alle nuove generazioni e per mantenere vivo il valore della memoria.

A sottolinearlo è stato il segretario generale della Cisl Latina, Roberto Cecere: “Con la serata della legalità prevista il 21 maggio vogliamo trasmettere ai giovani il valore della memoria e della responsabilità”.

Per la Cisl, dunque, il richiamo alla legalità non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma un impegno concreto da portare avanti ogni giorno nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nella vita pubblica. La memoria, secondo il sindacato, deve diventare strumento educativo e civile, capace di formare cittadini consapevoli e responsabili.

Dal Consiglio generale è emersa anche la volontà di continuare a lavorare per un modello di sviluppo più equilibrato, fondato su sicurezza, inclusione, partecipazione e rispetto delle regole. Una prospettiva che la Cisl Latina intende portare avanti attraverso il dialogo con il territorio e il coinvolgimento delle nuove generazioni.