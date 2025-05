Cisterna, 1,8 milioni per l’efficientamento energetico di cinque scuole

Importante traguardo per il Comune di Cisterna, che ha ottenuto un finanziamento da oltre 1,8 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico in cinque scuole situate nelle aree periferiche della città.

La Regione Lazio ha accolto la proposta dell’amministrazione comunale nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, finalizzato alla promozione dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni. Il finanziamento complessivo ammonta a 1.804.545 euro e sarà destinato agli edifici scolastici “Caselli” di Prato Cesarino (612.782 euro), plesso di Isolabella (291.711 euro), “Imperiali” di Le Castella (386.196 euro), primaria di Borgo Flora (262.718 euro) e 17 Rubbia (251.135 euro).

Gli interventi previsti includono l’installazione di impianti a pompa di calore, la sostituzione degli infissi, la coibentazione dei lastrici solari e altre opere mirate al miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort ambientale. Il progetto di fattibilità economica è stato elaborato dal Servizio manutenzioni del Comune e approvato dalla Giunta.

“Siamo soddisfatti di questo risultato – dichiarano gli assessori Marco Capuzzo e Stefania Krilic – perché conferma l’impegno dell’amministrazione nella riqualificazione dell’edilizia scolastica e nella transizione energetica. Gli interventi non solo renderanno le scuole più sostenibili e meno impattanti dal punto di vista ambientale, ma miglioreranno anche la qualità degli spazi frequentati quotidianamente da bambini e ragazzi, garantendo un beneficio economico duraturo per l’ente”.