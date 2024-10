Cisterna, 22enne si ribalta con l’auto sportiva: grave al Goretti con fratture multiple

Un grave incidente stradale ha scosso la notte scorsa Cisterna di Latina, dove un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua auto sportiva, che si è ribaltata più volte finendo la corsa in un vigneto lungo via Nettuno, nella frazione di Olmobello. L’alta velocità sembra essere una possibile causa dell’incidente, ma le dinamiche restano ancora incerte. La violenza dell’impatto è evidente: la vettura è stata completamente distrutta, con pezzi sparsi a decine di metri di distanza dal punto di arresto.

Sul posto è subito intervenuto il personale sanitario, che ha trovato il giovane riverso sul ciglio della strada, a circa trenta metri dall’auto. Non è chiaro se sia stato sbalzato fuori dal veicolo o se sia riuscito a uscirne autonomamente. Le sue condizioni, particolarmente gravi, hanno richiesto il trasporto immediato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è ricoverato per fratture cervicali, sacrali e alle gambe, incluso una frattura della tibia.