I carabinieri sorprendono 3 soggetti con la droga tra Cisterna e Aprilia

Un giovane 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Cisterna poiché sorpreso con circa 64 gr di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.

Più specificatamente, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish poiché sorpreso dai militari a vendere la merce a due soggetti, uno di origini nigeriane e l’altro di origini italiane, entrambi poi successivamente segnalati alla Prefettura di Latina.

Lo spacciatore dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché veniva ritrovato complessivamente con 63,4 gr di hashish e 1,2 gr di marijuana, già suddivisa in pezzi pronti dunque all vendita.

Tale attività rientra nei piani di contrasto ai reati di spaccio che ogni giorno viene messa in atto dai militari della Stazione Carabinieri di Cisterna.

Ad Aprilia invece sono stati eseguiti altri due arresti, un uomo di 34 anni e una donna di 38 anni entrambi italiani , sempre per spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia poiché trovati con circa 70 grammi di cocaina già confezionata e pronta alla vendita.

A seguito di perquisizione domiciliare è stato rinvenuto materiale per il confezionamento, per la misurazione e per la preparazione delle dosi. Attività iniziata a Aprilia e conclusa con un altra perquisizione in un appartamento ad Ostia. I due ora saranno sottoposti a giudizio presso il Tribunale di Latina.