Cisterna, 30 anni dalla nascita della farmacia comunale

La farmacia comunale di Cisterna di Latina compie 30 anni. Nata nel estate del 1922 nei locali del quartiere San Valentino è stata fin dall’inizio il punto di riferimento per la popolazione del posto e non solo.

Sono arrivate anche le parole di congratulazioni da parte del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini che sottolinea:

“Faccio i miei auguri alla nostra Farmacia Comunale e a chi vi ha operato e vi opera. In questi 30 anni di attività ha servito migliaia di residenti del quartiere San Valentino e di tutti gli altri quartieri di Cisterna, anche quando non era l’unica farmacia di turno.

È un importante punto di riferimento medico-sanitario ma anche di consulenza, di rapporto umano, nonché un segnale dell’attenzione delle istituzioni verso un quartiere che a volte si sente trascurato, ma che certamente non lo è da questa amministrazione.

La Farmacia comunale di Cisterna oggi è una realtà consolidata e mi auguro lo sarà sempre di più quando verrà attivata, sempre nel quartiere San Valentino, la Casa della Comunità, ovvero la nuova struttura socio-sanitaria del Servizio Sanitario Regionale”.