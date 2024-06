Cisterna, 42 nuovi alberi per l’area antistante la Chiesa di San Valentino

È in corso in queste ore la messa a dimora di 42 alberi nell’area antistante la Chiesa di San Valentino, nell’omonimo quartiere. Si tratta di un intervento che si inserisce nella progettazione, e realizzazioni in più lotti, di una piazza compresa tra via Giovanni Falcone e la chiesa, comprensiva di parcheggi, passaggi pedonali, area a verde pubblico con alberature.

Le essenze arboree e arbustive impiantate sono 42 appartenenti a 7 specie diverse tra cui il Carpino, per realizzare un effetto prospettico verso la facciata della chiesa, i cosiddetti Alberi dei rosari, alcuni esemplari di Sophora japonica con la loro artistica chioma.

Gli alberi, unitamente alla messa a dimora e all’impianto di irrigazione completo di tutto e funzionante così da garantire l’attecchimento e sviluppo delle essenze, fanno parte di un’intesa raggiunta tra la ditta costruttrice di un fabbricato commerciale in località La Croce e il Comune di Cisterna di Latina. Infatti, non tutti gli alberi tolti per la realizzazione dell’immobile hanno trovato ricollocazione nella stessa area e così, secondo un piano e uno schema elaborato dall’ufficio Manutenzione e Patrimonio del Comune, hanno dato il via all’alberatura della futura piazza antistante la Chiesa di San Valentino.

“Lo sviluppo edilizio della città deve avvenire senza compromettere il verde pubblico – afferma il sindaco Valentino Mantini –. Con la deroga alla piantumazione delle alberature nel sito commerciale, abbiamo recuperato e riqualificato un’area importante per l’aggregazione e il culto nel quartiere San Valentino. La scelta delle essenze garantirà effetti prospettici che enfatizzeranno e amplieranno le architetture della chiesa, mentre la fioritura stagionale, le bacche colorate e la caducità del fogliame favoriscono immagini ambientali diverse durante tutto l’arco dell’anno”.