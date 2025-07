Cisterna, a fuoco nella notte due auto della stessa persona

Non possono che essere di origine dolosa le fiamme che nella notte hanno avvolto due auto parcheggiate in via Majorana, nei pressi della scuola elementare Dante Monda di Cisterna. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto le due auto, di proprietà della stessa persona, creando una nube di fumo che ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che una volta spento il rogo hanno messo in sicurezza l’area cercando di capire le cause. Proprio il fatto che siano state colpite due auto dello stesso proprietario, non lascia dubbi sulle origini delle fiamme. Sono in corso ulteriori indagini.