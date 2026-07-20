Cisterna, a San Rocco il concerto di Rocco Hunt

Cisterna si prepara a vivere due delle serate più attese dell’estate 2026. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato gli eventi principali in programma per Ferragosto e per la festa patronale di San Rocco, che porteranno in Piazza XIX Marzo musica, spettacolo e intrattenimento gratuito.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 15 agosto, quando la rinnovata piazza del centro cittadino ospiterà “90 Mania – The Original”, uno show dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. DJ, vocalist, ballerini, effetti speciali e animazione accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un’intera generazione.

Il giorno successivo, domenica 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, salirà sul palco uno dei protagonisti della musica italiana contemporanea: Rocco Hunt. L’artista salernitano, vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2014 con Nu juorno buono, porterà a Cisterna uno spettacolo che ripercorrerà i suoi maggiori successi, da A un passo dalla luna a Caramello, passando per Musica Italiana e Mille vote ancora.

L’iniziativa si inserisce nel programma dell’Estate Cisternese 2026, ancora in fase di definizione, e punta a confermare Piazza XIX Marzo come luogo simbolo della socialità cittadina e delle principali manifestazioni pubbliche.

Nel frattempo il centro urbano continua a essere animato dalla rassegna “Sport in Comune”, promossa dall’assessorato allo Sport, che ogni fine settimana porta in piazza esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive locali.

Tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune saranno a ingresso gratuito.