Cisterna, abbandona sei cuccioli di cane: denunciato un 47enne

Aveva abbandonato sei cuccioli di cane nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Cisterna, gli agenti della Polizia Locale hanno rintracciato e denunciato un 47enne del posto: per lui l’accusa è quella di abbandono di animali. Cuccioli che, dopo aver vissuto due giorni al freddo senza acqua e senza cibo, venivano recuperati da una volontaria per poi essere affidati alle cure dell’associazione ‘Chance for pets’.

Le indagini degli agenti sono nate dopo un esposto presentato da un cittadino, i poliziotti locali sono riusciti a risalire al responsabile analizzando alcuni video postati sui social che ritraevano il 47enne insieme ai cuccioli. Una volta convocato presso gli uffici del Palazzo comunale, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.