Cisterna, accusa un malore e sbatte con il trattore: grave un operaio

Era sul posto di lavoro, alla guida di un trattore, in un’azienda agricola di via Nettuno a Cisterna quando ha improvvisamente accusato un malore. L’uomo ha avvertito un malessere mentre stava effettuando una manovra di retromarcia finendo così per impattare contro un altro mezzo parcheggiato nel piazzale.

Le condizioni dell’operaio sono apparse sin da subito gravi e i colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, sul posto poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 insieme agli agenti della Polizia Locale. Una volta stabilizzato l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in codice rosso.