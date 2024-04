Cisterna, ad Alessio Esposito di “Kota” il Certificato di Eccellenza Imprenditoriale 2024 /2025

È stato un momento di prestigio e celebrazione a Cisterna di Latina quando il rinomato critico gastronomico, Michele Cutro, ha conferito il prestigioso Certificato di Eccellenza Imprenditoriale 2024/2025 ad Alessio Esposito, pasticcere e proprietario insieme alla sua compagna Valentina Vergara di Kota Sweet & Drink.

Alessio Esposito ha dimostrato un eccezionale impegno e una straordinaria competenza nel campo della pasticceria. Diplomatosi presso l’istituto Ugo Tognazzi di Velletri, ha arricchito la sua formazione frequentando corsi con maestri rinomati come Rolando Morandin e Iginio Massari. Con una vasta esperienza lavorativa in hotel di prestigio, ristoranti stellati e rinomati panifici, Alessio si è specializzato in pasticceria moderna, cioccolateria, pasticceria al piatto e lievitati.

L’obiettivo di Alessio e Valentina Vergara è quello di portare a Cisterna una pasticceria di alta qualità, meno commerciale ma più apprezzata per la sua eccellenza e originalità.