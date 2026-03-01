Cisterna, aggredisce i carabinieri in caserma: arrestato

Un 38enne di Cisterna, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai familiari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, si è reso protagonista di un’aggressione ai danni di due carabinieri, direttamente all’interno della caserma di Cisterna di Latina.

L’uomo si era recato qui per eseguire delle verifiche sul dispositivo elettronico, spesso malfunzionante. Mentre era in ufficio, ha iniziato ad inveire contro uno dei militari di servizio alla caserma, lanciando contro di questi una busta contenente della biancheria, pretendendo che gli venisse trovato un alloggio per la notte.

In difesa del primo carabiniere, ne è intervenuto un secondo, spintonato violentemente dal 38enne. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato. Nessuno dei due militari finiti sotto le mire del soggetto ha riportato lesioni.