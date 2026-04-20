Cisterna, aggressione con coltello: denunciati

Sviluppi nelle indagini su un episodio di violenza avvenuto nelle scorse settimane: la Polizia di Stato ha denunciato due persone, ritenute coinvolte in un’aggressione ai danni di un uomo, ferito con un’arma da taglio.

L’attività investigativa, portata avanti dagli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato locale, ha portato nella mattinata odierna all’esecuzione di un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due indagati, entrambi residenti in città. I fatti contestati risalgono allo scorso 30 marzo.

Durante i controlli nelle abitazioni e nelle pertinenze, gli operatori hanno rinvenuto elementi ritenuti utili alle indagini. In particolare, uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, successivamente sequestrato.

Nel corso delle stesse operazioni è stata inoltre recuperata una giacca con segni distintivi riconducibili alla Polizia Municipale di Roma, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione circa il possesso. Anche questo materiale è stato posto sotto sequestro.