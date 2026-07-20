Cisterna, ai domiciliari un 52enne: è indiziato di corruzione di minorenne

Un uomo di 52 anni, residente nell’area dei Castelli Romani, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina, perché gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne.

L’indagine è partita dopo la segnalazione dei familiari di due bambine che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero assistito a una condotta di natura sessuale da parte dell’uomo all’interno di un parco giochi del centro cittadino.

Grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza comunale e ai successivi accertamenti, gli agenti hanno identificato il presunto responsabile. Su disposizione della Procura di Latina è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati dispositivi informatici e altro materiale ritenuto utile alle indagini.

Sulla base dei gravi indizi raccolti, il Gip del Tribunale di Latina ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.