Cisterna: al via i lavori di rifacimento in via Civitona, via Marconi e via Colle Marcaccio

Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune arterie comunali così come previsto dal progetto predisposto dalla Giunta comunale. Gli interventi previsti riguardano la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e il ripristino del manto stradale in via Civitona in zona Le Castella; il ripristino e la sicurezza del manto stradale in via Guglielmo Marconi all’incrocio con la Via Appia causa di un dosso provocato dalle radici degli alberi e il ripristino, per lo stesso motivo, della sicurezza con rifacimento del manto stradale di una parte di via Colle Marcaccio.

I lavori rientrano in un progetto presentato dal Comune di Cisterna alla Regione Lazio con relativa richiesta di un contributo straordinario di 300mila euro, progetto finalizzato al miglioramento delle condizioni della viabilità cittadina e quindi della messa in sicurezza attraverso interventi di manutenzione straordinaria in strade che risultano particolarmente ammalorate. La realizzazione delle opere in questione è interamente a carico di Astral, la società che gestisce in concessione l’intera rete viaria del Lazio per conto della Regione.

“L’avvio degli interventi di messa in sicurezza di queste arterie comunali – spiegano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Santilli – rappresentano il risultato concreto dei progetti che questa amministrazione ha predisposto con l’obiettivo di migliorare lo stato della viabilità cittadina chiedendo e ottenendo che fossero inseriti nel relativo Programma regionale di messa in sicurezza delle infrastrutture e per la rigenerazione urbana. Il finanziamento che ci è stato concesso e che copre completamente il costo dei lavori è la dimostrazione concreta della cura e dell’attenzione nei confronti del nostro territorio. E’ un risultato importante che migliorerà la qualità della vita di molti cittadini che percorrono quelle strade e che vivono nelle zone interessate dai lavori oltre che incrementare il livello di sicurezza”.