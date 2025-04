Cisterna, al via i lavori per il nuovo centro sportivo in zona San Valentino

È partito ufficialmente il cantiere per la riqualificazione del centro sportivo in zona San Valentino, a Cisterna. Questa mattina è stata consegnata l’area alla ditta incaricata dei lavori, che rientrano nel primo lotto finanziato con 700mila euro dal bando “Sport e Periferie 2020”, a cui si aggiungono 1,4 milioni stanziati dal comune. Il progetto prevede il rifacimento della pista e delle stazioni di atletica, il campo da calcio in erba naturale e l’adeguamento dell’illuminazione con torri faro a LED.

Il secondo lotto, grazie a un finanziamento regionale di oltre 212mila euro, interesserà invece il recupero funzionale di spogliatoi e servizi. Ma l’intervento è ancora più ampio: con le risorse del Contratto di Quartiere II, si procederà al completamento della tribuna, all’installazione di un impianto fotovoltaico, alla costruzione di una seconda struttura per il calcio, di due campi da padel e alla sistemazione di spazi esterni e recinzioni.

“Finalmente iniziano i lavori di un complesso sportivo abbandonato da oltre 10 anni – commentano gli assessori ai lavori pubblici Andrea Santilli e allo sport Gaetana Capasso – che rappresenterà un luogo di aggregazione sociale attraverso lo sport per un quartiere importante come quello di San Valentino. Siano orgogliosi di avere ottenuto questo risultato nonostante la difficoltà e la complessità dei procedimenti che sono stati diversi ma che siamo riusciti a superare. Il complesso sportivo sarà fiore all’occhiello per la multifunzionalità dell’offerta delle discipline in primis per l’atletica leggera”.