Cisterna, al via i lavori per la nuova rotatoria

Partiranno lunedì i lavori di sistemazione dell’intersezione tra la strada provinciale Carano e le strade comunali Plinio il Vecchio e Mediana a Cisterna. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria per migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico.

L’opera, finanziata dalla Provincia di Latina con un investimento di 250.000 euro, sarà realizzata dalla ditta Metalsystem Srl, vincitrice dell’appalto.

Tra le migliorie previste: illuminazione potenziata sulla corona della rotatoria e sulle aiuole spartitraffico per una maggiore sicurezza notturna;

Pavimentazione stradale più resistente per garantire maggiore durabilità nel tempo;

Verde sostenibile con piante a bassa necessità d’acqua, per ridurre la manutenzione.

La durata complessiva dei lavori è di 90 giorni, con l’obiettivo di limitare quanto possibile i disagi alla circolazione.