Cisterna, al via il piano di disinfestazione e derattizzazione: tutti i dettagli

Nelle giornate del 29 e 30 aprile, il territorio comunale di Cisterna sarà interessato da operazioni di disinfestazione e derattizzazione volte a contenere la proliferazione di insetti e roditori in vista della stagione calda.

Il programma inizierà con le disinfestazioni larvicide su tombini e caditoie. In questa fase non sono previste precauzioni particolari per i cittadini, poiché l’azione mira a colpire le larve nei ristagni d’acqua prima che raggiungano lo stadio adulto.

Contestualmente, negli stessi giorni, verranno posizionate le scatole “rat-box” per la derattizzazione nelle aree esterne di tutti i plessi scolastici della città.

Il momento più delicato riguarderà la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, quando, dalle ore 23:00 alle ore 04:00, entrerà in azione l’atomizzatore per il trattamento adulticida.

Le aree coinvolte in questo primo turno sono:

Le Castella, 17 Rubbia, Doganella, Piano Rosso, Sant’Ilario, Prato Cesarino, Collina dei Pini, Colle Marcaccio, Olmobello, Isolabella, Cerciabella, Borgo Flora.

L’iniziativa nasce da un coordinamento stretto con le autorità sanitarie per garantire la massima efficacia preventiva contro possibili malattie trasmesse da vettori.

“Dopo la riunione operativa con il direttore del Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina Florindo Micarelli e il veterinario della Asl di Latina Francesco Censi, ha dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, abbiamo messo in campo gli strumenti necessari finalizzati a prevenire la diffusione delle zanzare e delle arbovirosi, e consentire di affrontare la stagione estiva limitando al minimo la diffusione ad esempio della West Nile, a tutela della popolazione”.