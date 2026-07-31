Cisterna, al via il rifacimento di via Mascherpa e via Brigate Partigiane

Prenderanno il via lunedì 3 agosto gli interventi di rifacimento del manto stradale in via Brigate Partigiane e via Mascherpa, a Cisterna di Latina, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell’area a ridosso della stazione ferroviaria.

I lavori prevedono la fresatura dell’attuale pavimentazione, la successiva asfaltatura e il ripristino della segnaletica orizzontale. Gli interventi saranno eseguiti tra il 3 e il 7 agosto, salvo eventuali proroghe necessarie per il completamento delle opere.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il Comune ha disposto una regolamentazione temporanea della circolazione.

Dalle ore 7 del 3 agosto fino al 5 agosto sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al traffico veicolare di via Brigate Partigiane. Successivamente, dalle ore 7 del 5 agosto fino al 7 agosto, le stesse limitazioni interesseranno via Mascherpa.

L’amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori. Gli interventi rientrano nelle opere di miglioramento della viabilità urbana collegate alla riqualificazione della zona della stazione ferroviaria.