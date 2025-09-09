Cisterna, alla guida ubriaco provoca un incidente: denunciato

Quello che sembrava essere un normale incidente stradale si è trasformato in un caso di guida in stato di ebbrezza. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Cisterna, dove un 42enne, dopo lo scontro con un altro veicolo, è stato fermato dagli uomini della Polizia Locale. I suoi atteggiamenti aggressivi e il comportamento al volante hanno subito fatto insospettire gli agenti, che hanno proceduto a dei controlli più approfonditi.

Il test alcolemico ha confermato quanto sospettato: 0,88 e 0,89 g/l il risultato delle due prove, valori ben oltre il limite consentito. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura e il ritiro immediato della patente, oltre al rischio di sanzioni pesantissime. Poiché ha provocato un sinistro in stato di ebbrezza, le pene previste – che vanno da multe salate fino all’arresto e alla sospensione della patente – saranno infatti raddoppiate.