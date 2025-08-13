Cisterna Ambiente: assemblea costruttiva tra lavoratori, sindacati e Amministrazione

Si è svolta martedì 12 agosto al Palazzo Comunale di Cisterna di Latina un’assemblea pubblica su Cisterna Ambiente, l’Azienda speciale che si occupa di igiene urbana, verde, pulizie del cimitero e degli edifici comunali. L’incontro, richiesto da FP CGIL FR LT, FIT CISL Latina, UIL Trasporti Latina, UGL P.A. Latina e Confintesa I.A. Latina, ha visto la partecipazione del Direttore Generale Paolo Maria de Felice, del Presidente del CdA e del Sindaco Mantini.

Il Direttore Generale ha commentato: “Abbiamo risposto compiutamente alle richieste avanzate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, in particolare sulle questioni che stanno loro più a cuore, come la Sicurezza sul Lavoro. L’Azienda, come da richiesta delle OO.SS., ha già fissato il primo incontro del tavolo tecnico periodico che affronterà tutte le questioni sottoposte, in maniera costruttiva, per offrire un servizio efficiente e partecipato alla città di Cisterna”.

L’assemblea ha rappresentato un momento di confronto diretto e collaborativo tra lavoratori, sindacati, azienda e Amministrazione.