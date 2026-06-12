Cisterna Ambiente, il calendario estivo della raccolta differenziata

A partire da lunedì 15 giugno 2026 entra in vigore il calendario settimanale estivo della raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche e condominiali della Cisterna Ambiente, calendario che sarà operativo fino al 29 agosto 2026.

La principale novità riguarda il sabato: la raccolta degli sfalci e del vetro sarà effettuata a settimane alterne. Questo significa che i due materiali non verranno raccolti nello stesso sabato, ma si alterneranno di settimana in settimana secondo il calendario previsto. Quindi la raccolta del vetro è prevista per sabato 27 giugno, poi sabato 11 e sabato 25 luglio, sabato 8 e sabato 22 agosto.

La raccolta del verde ci sarà sabato 20 giugno, sabato 4 a sabato 18 luglio, sabato 1 e sabato 29 agosto. Per verde si intendono: sfalci d’erba, ramaglie e piccole potature (per un massimo di 5 chilogrammi), da conferire solo ed esclusivamente in contenitori rigidi. Si ricorda inoltre che è possibile esporre massimo 2 contenitori e che sono vietate buste e conferimento sfuso.

Cisterna Ambiente informa inoltre che sono cambiati i giorni di raccolta del servizio dedicato a pannolini e pannoloni (su attivazione). La raccolta sarà effettuata il martedì e il giovedì, l’orario di esposizione è dalle ore 22 alle ore 5 della mattina.

Si ricorda che il materiale assorbente igienico deve essere conferito esclusivamente in apposite buste semitrasparenti, non nel contenitore del rifiuto urbano residuo. Per attivare il servizio è possibile contattare gli uffici di Cisterna Ambiente ai numeri: 06 969 3227 – 06 960 20028.

Si ricorda inoltre che per quanto riguarda l’umido organico, la raccolta avverrà il lunedì e il giovedì; l’urbano residuo il martedì; la carta e il cartone il mercoledì.

Nella giornata festiva di sabato 15 agosto non sarà effettuata alcuna raccolta.

L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di consultare con attenzione il calendario e osservare i giorni di conferimento: rispettando il programma si contribuisce ad una raccolta più efficiente e al mantenimento di una città più pulita e ordinata.