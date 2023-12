Cisterna Ambiente, Mantini revoca dall’incarico il presidente del CdA

Una delle percentuali di raccolta differenza più basse della provincia, una situazione delicata, sotto l’occhio e dalla quale Cisterna non riesce ad uscire. E’ per questo motivo che, il sindaco Mantini ha deciso di revocare l’incarico di Presidente del CdA dell’Aziende Speciale Cisterna Ambiente a Giorgio Libralato.

L’obiettivo è quello di provare a dare un cambio di passo ad una città e ad una comunità che non merita la situazione che sta vivendo. Queste, con una nota le parole del primo cittadino di Cisterna:

“Ho ricevuto ed esaminato, come annunciato, le osservazioni del Presidente del CdA, che non hanno modificato la decisione già presa con il preavviso di revoca dello scorso 27 novembre – ha dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. L’Azienda Speciale ha bisogno di un cambio di passo perché lo stato della raccolta dei rifiuti è sotto agli occhi di tutti. La mia comunità merita molto di più e per questo abbiamo il dovere di migliorare il servizio che non è stato all’altezza delle nostre aspettative. Ricordo ancora una volta che Cisterna ha una delle percentuali più basse dell’intera provincia di Latina per la raccolta differenziata”.