Cisterna Ambiente: via alla versione multiservizi e “In House”

Al termine di una complessa istruttoria, realizzata dalla struttura tecnica del Comune di Cisterna di Latina e grazie all’impegno del Commissario Straordinario, è stato approvato il Piano Industriale presentato dalla Cisterna Ambiente il quale prevede l’espletamento per sette anni dei servizi di igiene urbana, il servizio di manutenzione del verde, il servizio di guardiania e pulizia del cimitero ed il servizio di pulizia delle sedi comunali.

L’odierno provvedimento si pone come fase finale del percorso amministrativo della Cisterna Ambiente che ha conosciuto momenti critici, come lo stato di liquidazione, passando attraverso l’acquisizione delle quote di titolarità dei soci privati che ne ha consentito la trasformazione in Azienda Speciale, con una dotazione economica importante di 900.000 euro, contributo assegnato a seguito della partecipazione al bando provinciale per il miglioramento del servizio di igiene urbana.

L’approvazione del Piano Industriale settennale è un traguardo di eccezionale rilevanza ma che deve essere considerato il punto di partenza per una gestione avanzata dei rifiuti.

La delibera del Comune, che ha recepito il piano industriale con quattro servizi, ha come presupposto la presentazione da parte della Società di un progetto rigoroso e sostenibile che ha ben evidenziato come cambierà ancora, e in meglio, il servizio di igiene urbana e come verranno espletati gli altri servizi complementari.

Un costante monitoraggio da parte del Comune, garantirà il raggiungimento degli obiettivi imposti e tutelerà l’interesse pubblico locale.

Il presidente del C.d.A., l’avvocato Diego Cianchetti, ha rivolto un ringraziamento per l’importante lavoro svolto, in primis a tutti quelli che hanno lavorato per la Cisterna Ambiente, agli operativi ed al personale amministrativo, al direttore generale ed ai membri del C.d.A. che si sono succeduti nel tempo, perché tutti hanno sempre avuto come obiettivo la crescita e il miglioramento della Cisterna Ambiente. Un ringraziamento anche alla struttura amministrativa del Comune di Cisterna, all’ex Sindaco Carturan e al Commissario Straordinario Enza Caporale che hanno creduto fortemente nell’affidare al “pubblico” i servizi essenziali per la collettività.