Cisterna: apprensione per Vittorio Marianecci, scomparso negli Usa

Un uomo originario della provincia di Latina è scomparso in Usa. Si tratta di Vittorio Marianecci, 57 anni, doveva raggiungere in aereo Seattle il 27 aprile, ma non è mai arrivato a destinazione. La famiglia ha denunciato la scomparsa, e la polizia di San Francisco ha lanciato un appello sui social e sul proprio sito, pubblicando le fotografie dell’italiano e chiedendo a chiunque lo abbia visto o abbia sue notizie di contattare le autorità. Marianecci viene descritto come un 57enne alto un metro e 70 centimetri con un peso di 77 chili, con capelli grigi e una calvizie incipiente, occhi marroni e un coloratissimo tatuaggio che ricorda il simbolo della Trinacria. Secondo il dipartimento di polizia di San Francisco, Marianecci “è considerato a rischio a causa di affermazioni che ha fatto e che potrebbero metterlo in condizione di rappresentare un pericolo per se stesso”.

L’uomo, imprenditore, vive ormai da anni con la famiglia a Miami.