Cisterna, arrestato 21 enne per stalking nei confronti dell’ex

Gli agenti della Polizia di Cisterna hanno arrestato un 21 enne per stalking, residente nel comune pontino, già agli arresti domiciliari per spaccio.

Pur dovendo rispettare i domiciliari il ragazzo contattava insistentemente, per via telematica, la ex fidanzata chiedendole un incontro. Ottenuta risposta negativa poneva in essere comportamenti minacciosi e persecutori tali da ingenerare forti stati d’ansia nella vittima.

Sono scattate le indagini da parte della polizia giudiziaria a seguito delle quali, il Giudice per le indagini preliminari di Latina, ha disposto l’arresto, questa volta in carcere, presso il carcere di Poggioreale a Napoli.