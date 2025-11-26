Cisterna, arrestato 24enne: deve scontare 3 anni e 5 mesi

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Podgora hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni residente a Cisterna di Latina, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Lecce. Il provvedimento definitivo fa riferimento a una condanna per furto in abitazione in concorso, commesso nel 2020 a Nardò, in provincia di Lecce.​

L’arrestato dovrà scontare la pena residua di 3 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione. L’operazione, condotta dai militari nella mattinata, si è conclusa con il trasferimento del giovane presso la Casa Circondariale di Latina, dove ora si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Il reato contestato risale a un episodio criminoso svoltosi nel Salento cinque anni fa, per il quale erano partite le indagini che portarono all’identificazione e successiva condanna del ragazzo, ora divenuta esecutiva. L’arresto rientra tra le attività di controllo del territorio ed è stato possibile grazie alla collaborazione tra le diverse procure e all’efficace flusso informativo assicurato dalle forze dell’ordine.​

Con le formalità di rito concluse, i Carabinieri ribadiscono l’impegno costante nell’esecuzione delle disposizioni giudiziarie e nella tutela della legalità su tutto il territorio nazionale, garantendo anche il corretto trattamento dei soggetti destinatari di provvedimenti penali definitivi.