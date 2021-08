Cisterna, arrestato pusher 21enne pronto a vendere le dosi

I poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto un giovane cisternese, C.D. di anni 21, trovato in possesso di 70 gr. di marijuana e 25 gr. di metanfetamina, pericolosa sostanza stupefacente che induce ad immediata dipendenza ed acquistabile a prezzi bassi da giovanissimi consumatori.

Da diverso tempo i comportamenti del giovane erano stati oggetto di attenzione investigativa, essendo stato più volte notato fare la spola durante i fine settimana a bordo della sua autovettura tra i centri storici di Cori e Cisterna di Latina.

Nella serata di ieri, venerdì 6 agosto, mentre da Cisterna di Latina stava dirigendosi proprio a Cori, gli agenti sono entrati in azione bloccando il ragazzo a bordo della propria autovettura e, al termine di un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Al termine degli atti di rito il giovane è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.