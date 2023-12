Cisterna, arriva il primo centro d’aggregazione giovanile

Nascerà per la prima volta a Cisterna il Centro di Aggregazione Giovanile, con un contributo regionale di 100 mila euro, per l’inclusione giovanile e la cittadinanza attiva delle ragazze e dei ragazzi.

Il Comune di Cisterna di Latina è risultato tra i 15 Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti vincitori dell’avviso pubblico di Lazio Aggrega della Regione Lazio, finalizzato alla costituzione di Centri di Aggregazione Giovanile sul territorio.

Si potranno così sostenere progetti destinati a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che prevedono spazi per attività libere, realizzazione di laboratori e percorsi gestiti da associazioni giovanili.

«Siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a presentare, grazie ad un progetto di rete che ha visto protagonisti giovani, professionisti e realtà sociali del nostro territorio, questa proposta che poi è risultata finanziata – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora alle politiche per l’infanzia e giovanili Michela Mariottini –. A Cisterna nascerà per la prima volta un Centro di Aggregazione Giovanile che promuoverà concretamente il loro protagonismo favorendo l’inclusione e la cittadinanza attiva delle ragazze e dei ragazzi, poco considerati nelle progettualità di sviluppo del territorio. L’obiettivo è quello di restituire ai giovani della nostra comunità spazi e occasioni di socialità e scambio, ponendo le basi per un incubatore di idee e attività che garantiscano linfa vitale ad una comunità che ha voglia di rimettersi in gioco, anche e soprattutto partendo dai nostri ragazzi».