Cisterna, auto elettriche: 60mila euro per tre colonnine di ricarica

Il Comune di Cisterna di Latina ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di 60mila euro per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. L’intervento mira a migliorare la qualità dell’aria e favorire la transizione energetica sul territorio. Le colonnine saranno posizionate in tre punti strategici: via Alarico Ciotti, largo San Pasquale e viale delle Province.

L’iniziativa contribuirà a ridurre le emissioni di CO₂, promuovendo l’uso di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile, in particolare fotovoltaica. Questa sinergia permetterà di ottimizzare l’uso delle risorse rinnovabili, diminuendo la dipendenza dai carburanti e sostenendo la mobilità sostenibile. Un passo importante per Cisterna, che punta a un futuro più ecologico e a basse emissioni.

Il sindaco Valentino Mantini e l’assessore alla transizione energetica Marco Capuzzo sottolineano: “Le colonnine per la ricarica che l’amministrazione si appresta a installare avendo ottenuto il finanziamento della Regione, non solo consentiranno un utilizzo efficiente dei veicoli elettrici, ma rappresentano un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e per l’ottimizzazione dell’energia rinnovabile così come indicato negli obiettivi del green deal comunitario. Sfruttando al massimo le capacità tecnologiche di modelli avanzati sarà quindi possibile sostenere una mobilità pulita, sicura e diffusa nel nostro Comune».