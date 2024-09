Cisterna, avviata raccolta fondi per riportare a casa la salma di Bartolo Reina

La scomparsa di Bartolo Reina, deceduto a soli 33 anni a Sydney, ha sconvolto la comunità di Cisterna di Latina, dove lo chef era molto amato e rispettato.

Per sostenere la famiglia in questo momento difficile, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese di rimpatrio della salma. L’iniziativa, lanciata da amici intimi, ha già superato gli 8.000 dollari, dimostrando la grande solidarietà che circonda la famiglia Reina.

Mattia, un amico di Bartolo presente con lui in Australia, sta coordinando la raccolta e gestendo le questioni burocratiche necessarie. Atteso anche l’arrivo del fratello di Bartolo, previsto per lunedì, per affrontare le prossime fasi del rimpatrio.