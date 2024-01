Cisterna, bimbo di un anno ustionato dall’acqua bollente

L’incidente domestico, così come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, è avvenuto mentre il bimbo di un anno e mezzo si trovava in casa con i genitori. Una pentola d’acqua bollente è finita addosso al bimbo che è rimasto ustionato vicino il viso e sotto il braccio.

E’ accaduto nella mattinata di ieri in un’abitazione in zona via Machiavelli a Cisterna. Immediata la chiamata d’emergenza da parte dei genitori al 118 che poco dopo ha mandato sul posto, insieme all’ambulanza, anche un’automedica. I sanitari dopo una prima valutazione hanno deciso di disporre il trasporto in eliambulanza al Gemelli di Roma, struttura più adeguata per questo tipo di emergenza.