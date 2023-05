Una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale. E’ stata rinvenuta nella zona centrale del cimitero di Cisterna.

Durante dei lavori di riparazione dovuti ad una perdita idrica in prossimità del lotto V,

la benna del mezzo utilizzato per eseguire lo scavo ha dissotterrato una bomba inesplosa in ottimo stato. Il cimitero è stato temporaneamente chiuso al pubblico, al fine di permettere la corretta attività degli artificieri.