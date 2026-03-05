Un gesto fulmineo, un borsone gettato dall’auto in corsa e subito dopo la fuga. Ma le telecamere non perdonano. È andata così a Cisterna di Latina, dove la Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato circa 214 grammi di cocaina durante un’operazione antidroga nei quartieri più a rischio del territorio.

La segnalazione di un pacco sospetto ha fatto scattare l’intervento immediato della pattuglia del Commissariato locale. Dopo una breve ricerca, gli agenti hanno individuato la borsa abbandonata: all’interno, buste intrise di una sostanza oleosa e dal forte odore di caffè, probabilmente usato per confondere l’odore della droga.

I test effettuati hanno confermato che si trattava di cocaina pura. Il materiale è stato sequestrato, mentre sono in corso accertamenti per identificare chi ha tentato di disfarsi dello stupefacente. Le indagini proseguono anche attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza.