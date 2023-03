Cisterna, boxe: 50 anni dal trionfo europeo di Elio Calcabrini

Alla vigilia del cinquantesimo anniversario dalla conquista del titolo europeo e del suo compleanno, Cisterna celebra Elio Calcabrini, domani, venerdì 3 marzo alle ore 17 nella Sala Consiliare.

Elio si avvicina al pugilato nel 1964, all’età di 17 anni, e frequenta la palestra Audax di Cisterna dove incontra il suo primo ed unico maestro, Orfeo Ranghella, coadiuvato dal maestro Bruno Calicchia.

Il primo match da novizio lo disputa al cinema teatro Luiselli di Cisterna nel marzo del 1965 e lo vince per ko tecnico alla seconda ripresa. Da novizio disputerà 13 incontri (12 vittorie ed 1 sconfitta). Nel 1967 arriva l’esordio in Nazionale con la partecipazione alla pre-olimpica per Messico 1968.

Inizia la carriera da professionista nel 1969 e disputa 50 incontri. Nel 1973 lancia la sfida al campione dei pesi medi Sauro Soprani e nell’incontro svolto a Modigliano vince il titolo italiano per ko tecnico.

A novembre dello stesso anno, in un memorabile match disputato a Sanremo, Elio Calcabrini, praticamente sconosciuto fino a pochi mesi prima, si laurea campione europeo pesi medi battendo ai punti il giamaicano Bunny Sterling dando prova di serietà e tanto coraggio.

Dopo tanti anni di apprendistato, Calcabrini assurge agli onori del grande sport internazionale e guadagna l’attenzione dei maggiori mass media europei e non solo.

Cisterna vive un momento di grande euforia grazie al suo campione e così in molti lo segue a Parigi dove nel marzo del 1974 Calcabrini mette in palio il suo titolo europeo contro il francese Jean Claude Bouttier.

L’evento viene trasmesso in diretta televisiva dalla Rai e seguito dall’intera città che dopo il grande tifo ha condiviso con il suo campione l’amarezza per la perdita del titolo al termine della dodicesima ripresa di un combattutissimo match.

Elio è entrato negli annali sportivi nazionali ed internazionali ed ha entusiasmato e inorgoglito Cisterna che a distanza di tempo non ha dimenticato l’impresa.

Per questo un comitato organizzatore, capeggiato da Gino Esposito e dall’avvocato Antonio Formiconi, ha organizzato un incontro che si terrà venerdì prossimo alle 17 in Aula Consiliare, a cui parteciperanno i pugili e gli ex pugili che hanno conosciuto il campione europeo cisternese, oltre a simpatizzanti sportivi e cittadini. Interverranno personaggi storici dello sport locale e no, il sindaco Valentino Mantini, l’Assessore allo Sport e alla Scuola Emanuela Pagnanelli, modererà il giornalista Mauro Nasi.

La serata proseguirà con una cena in una trattoria locale per festeggiare amichevolmente l’indimenticabile campione europeo di boxe cisternese.