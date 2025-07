Cisterna, braccio nel macchinario: elitrasportato al San Camillo

Grave incidente sul lavoro a Cisterna: secondo quanto riportato da LatinaOggi, un operaio di 37 anni, dipendente dello stabilimento Slim di via Nettuno, è rimasto incastrato con un braccio in un macchinario durante il turno. A soccorrerlo è stato un collega, che ha allertato i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza: l’uomo è stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma, dove è ricoverato in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dell’Asl di Latina, che hanno posto sotto sequestro il macchinario per avviare gli accertamenti.