Viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico quando è rimasto vittima di un grave incidente. E’ accaduto a Cisterna in Piazza Lunga, dove un uomo di 35 anni di origine egiziana è rimasto gravemente ferito a seguito del violento impatto sull’asfalto. Gravi le lesioni riportate dal 35enne, tanto da richiederne il trasporto urgente in eliambulanza in un ospedale romano.
Ancora da capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. A farlo spetterà ai carabinieri della Stazione di Cisterna, intervenuti insieme ai sanitari del 118. Nel frattempo restano gravi le condizioni dell’uomo, tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.