Cisterna cala il tris all’esordio: 3-0 al Tiger Zabeel

Esordio convincente per il Cisterna Volley (in campo con la denominazione Min Investment) che supera in tre set il Tiger Zabeel nella prima gara del NAS Sports Tournament. Un successo netto, maturato con il punteggio di 25-15, 25-21, 25-22, nonostante le rotazioni scelte da coach Morato per gestire le energie dopo gli impegni di SuperLega.

Il tecnico pontino ha dato spazio a diversi elementi della rosa, ruotando gli uomini nel corso del match. In avvio spazio a Salsi in regia con Guzzo opposto, Bayram e Tarumi schiacciatori, Mazzone e Diamantini al centro e Currie libero. Nel corso dell’incontro hanno trovato spazio anche Finauri e Muniz.

Nel primo set Cisterna prende rapidamente il controllo dopo l’iniziale equilibrio. Un break firmato da Guzzo e Tarumi indirizza il parziale, con i pontini capaci di allungare fino al 25-15 grazie a un muro decisivo di Bayram.

Più combattuto il secondo set. I laziali partono forte (9-3) con Muniz protagonista, ma il Tiger riesce a ricucire fino al 15-13. Nel finale, però, la maggiore solidità a muro – 14 quelli complessivi a fine gara – e un attacco efficace (60%) permettono a Cisterna di chiudere 25-21.

Nel terzo parziale i pontini scattano subito avanti 3-0 e mantengono il controllo fino al 9-4. Anche in questo caso gli avversari rientrano fino al 17-17, ma un ace di Muniz e un attacco di Guzzo spezzano l’equilibrio. L’ultimo punto arriva ancora da Muniz per il 25-22 che vale il 3-0 finale.

Dal punto di vista statistico, Cisterna ha messo a referto 2 ace e 14 muri, a fronte di 16 errori al servizio. Il Tiger Zabeel ha chiuso con 6 ace ma solo 3 muri e una percentuale d’attacco del 38%.

Il cammino nel torneo proseguirà domenica 1° marzo alle ore 18 italiane con la sfida contro lo Zabeel, mentre martedì 3 marzo è in programma l’ultima gara del girone contro l’Altadawi (denominazione con cui partecipa Cuneo). Le semifinali si giocheranno il 5 marzo, il 6 la finale per il terzo posto e il 7 l’atto conclusivo del torneo.