Cisterna-Campoleone, completati gli interventi di sicurezza

Sono terminati gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale Cisterna-Campoleone, importante collegamento tra l’area pontina e i Castelli Romani. I lavori, realizzati da Astral, hanno interessato il tratto compreso tra il chilometro 7 e il chilometro 11, ricadente nei territori comunali di Lanuvio e Velletri.

L’intervento ha previsto l’installazione di nuove barriere di protezione lungo la carreggiata, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza per automobilisti e mezzi in transito su un’arteria particolarmente utilizzata. Le opere sono state completate nei tempi previsti e finanziate dalla Regione Lazio con un investimento complessivo di circa 800mila euro.

A commentare la conclusione dei lavori è stato Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral: «I lavori sulla Cisterna-Campoleone rappresentano un ulteriore impegno per accrescere la sicurezza stradale lungo la rete viaria gestita da Astral: in collaborazione con la Regione, infatti, proseguono gli interventi per risolvere con efficacia e tempestività le criticità legate al sistema della viabilità».