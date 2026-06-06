Cisterna, carcasse di animali morti sull’Appia: odore nauseabondo e strada chiusa

Momenti di forte disagio nella serata di Cisterna, dove decine di carcasse di animali sono finite sull’Appia e sulla tangenziale dopo essere cadute da un mezzo pesante adibito al trasporto verso un impianto di smaltimento.

L’episodio si è verificato lungo un tratto di strada di oltre tre chilometri. Gli automobilisti in transito si sono trovati davanti una scena insolita e impressionante, con le carcasse sparse sull’asfalto e un forte odore che, secondo diverse segnalazioni, sarebbe stato avvertito anche in alcune zone del centro cittadino.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e recupero del materiale trasportato, la Polizia Locale di Cisterna ha disposto la chiusura del tratto interessato al traffico veicolare. Gli animali saranno recuperati e successivamente trasportati presso il centro di smaltimento previsto.

Fortunatamente non si registrano feriti né incidenti collegati all’accaduto. Restano invece in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno provocato la dispersione del carico dal mezzo pesante.

L’episodio ha inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti, anche per il forte impatto visivo e per i disagi alla circolazione registrati lungo una delle principali arterie della provincia di Latina.