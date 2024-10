Cisterna, cattivi odori in località Cerciabella: chiesto l’intervento di Asl e Arpa

Da circa un anno, cattivi odori disturbano la zona nord di Cerciabella fino alla via Appia, con intensità variabile, soprattutto nelle ore serali e notturne. Nonostante i sopralluoghi della Polizia Locale, dei tecnici comunali e di Acqualatina, gestore del depuratore presente nell’area, l’origine del problema non è stata ancora individuata. Il Sindaco Valentino Mantini ha inviato una nota alla ASL e all’A.R.P.A. Lazio chiedendo un monitoraggio della qualità dell’aria per risolvere il disagio dei residenti e prevenire possibili rischi igienico-sanitari.