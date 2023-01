Cisterna, cerimonia per il patrono della Polizia Locale

Ieri a Cisterna di Latina, si è svolta la cerimonia in onore del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano.

La cerimonia è iniziata nella corte di Palazzo Caetani alle ore 9 con l’accoglienza delle autorità, dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle associazioni d’arma, combattentistiche e di volontariato, e con la presentazione del Comando di Cisterna e resa degli onori al Gonfalone del Comune e alla bandiera del Corpo. Dopodiché il gruppo si è trasferito nella vicina Chiesa di Santa Maria Assunta per la Santa Messa celebrata da don Patrizio Di Pinto, per poi finire successivamente in aula consiliare, dove il Comandante Raoul De Michelis ha esposto la relazione sulle attività svolte nel 2022 e indicato alcuni punti delle attività previste per l’anno in corso.

Durante la cerimonia sono stati ricordati l’ispettore superiore in servizio Maria Antonietta Vitali scomparsa lo scorso aprile, ed omaggiato il nipote Alessandro di un crest con l’emblema del Corpo, e l’ex comandante Francesco Manco, venuto a mancare lo scorso settembre.

Agli ufficiali Patrizia Paolucci, William De Marinis e Bruno Ricci è stato conferito un riconoscimento per essere andati in congedo al raggiungimento dei limiti di età .

Per finire, sono stati nominati agenti onorari quei cittadini che nel corso dell’anno si sono particolarmente distinti per il supporto prestato alla Polizia Locale di Cisterna, i signori Giovanni Mancini e Tomaso Baruffaldi.

Il sindaco Valentino Mantini nel suo intervento ha riaffermato l’importanza della prevenzione attraverso una stretta collaborazione con il mondo scolastico come veicolo di educazione e coscienza civica, e ha posto l’attenzione sulla sicurezza urbana:

“Ringrazio la Polizia Locale per aver garantito, nonostante le oggettive difficoltà, un eccellente servizio nell’anno appena concluso soprattutto nell’ambito della prevenzione. A questo proposito, le nuove generazioni hanno bisogno di punti fermi e la scuola è uno di questi. Grazie alla recente approvazione in Consiglio comunale del DUP, il Documento unico di programmazione, è stata programmata la realizzazione della nuova scuola media di San Valentino e di due nuovi asili nido, uno alla scuola Plinio il Vecchio e l’altro nel quartiere di Collina dei Pini. A San Valentino, inoltre, partiranno a breve i lavori di installazione delle prime telecamere per la videosorveglianza. Non appena ci siamo insediati abbiamo attivato le procedure per la richiesta del finanziamento ministeriale, in modo da consentire l’interconnessione tra la Polizia Locale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per una sicurezza urbana partecipata”