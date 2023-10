Cisterna, ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata

Viaggiava in sella alla sua bici lungo via Nettuno a Cisterna quando, un’auto in fase di sorpasso, lo ha brutalmente travolto facendo poi perdere le proprie tracce.

Un colpo molto violento che non ha lasciato scampo al povero ciclista. Subito attivata la macchina dei soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118 che, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale che sono al lavoro per risalire all’auto pirata. Al vaglio degli agenti le immagini di video sorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone.

Inquirenti che sarebbero già riusciti a risalire al modello dell’auto.