Cisterna, CIE: parte la prenotazione online per le aperture straordinarie

Al via le prenotazioni online per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica a Cisterna durante le aperture straordinarie pomeridiane dedicate ai residenti.

La misura si inserisce in vista della scadenza del 3 agosto 2026, quando tutte le carte cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla data indicata. Per questo il Comune ha organizzato sessioni aggiuntive riservate esclusivamente alla CIE, senza possibilità di svolgere altre pratiche anagrafiche.

Gli appuntamenti si prenotano sulla piattaforma del Ministero dell’Interno, con disponibilità dal 28 aprile e aggiornamenti settimanali fino a metà agosto. Priorità automatica per chi ha il documento in scadenza entro 90 giorni.

Attivo anche un punto di facilitazione digitale al piano terra del Palazzo comunale in via Zanella, aperto la mattina e, due giorni a settimana, anche nel pomeriggio.

Prevista inoltre un’apertura straordinaria venerdì 8 maggio (14:30-17:30), riservata a chi possiede ancora la carta cartacea: accesso con ticket dalle 14:00, fino a 50 richieste.

Per il rilascio servono documento precedente, tessera sanitaria, foto recente e recapiti personali; in caso di smarrimento è necessaria la denuncia. I cittadini stranieri devono presentare anche passaporto e permesso di soggiorno. Per i minori è obbligatoria la presenza dei genitori o l’assenso dell’assente.

Il Comune raccomanda infine di indicare telefono ed email per l’utilizzo dei servizi digitali legati alla CIE.