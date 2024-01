Cisterna, città in lutto per la morte dell’ex sindaco Amedeo Leone

La cittadinanza di Cisterna di Latina piange la scomparsa di Amedeo Leone, ex sindaco e insegnante, deceduto oggi all’età di 93 anni. Originario di Fano Adriano (TE), Leone ha lasciato un segno indelebile nella storia della cittadina.

Il percorso di Amedeo Leone è stato caratterizzato da un impegno costante sia nell’ambito educativo che in quello politico. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Magistrale di Velletri nel 1949, Leone intraprese la carriera di insegnante nel 1950, dedicando ben 25 anni alla formazione di generazioni di cittadini cisternesi. Fu segretario del 1° Circolo Didattico di Cisterna, inclusa Aprilia, fino al 1990, anno in cui andò in pensione.

Parallelamente alla sua carriera scolastica, Leone si dedicò attivamente alla politica. Eletto per la prima volta in Consiglio nel 1960, ha ricoperto incarichi cruciali, tra cui assessore ai Lavori pubblici e alla Pubblica istruzione. Il suo mandato come sindaco, dal 1972 al 1975, è stato segnato da numerose opere e iniziative amministrative che hanno contribuito allo sviluppo della città.

Leone, insieme a collaboratori come Dante Monda, Felice Paliani ed Ezio Comparini, ha guidato progetti significativi come la costruzione degli edifici scolastici di Borgo Flora, Cerciabella, Giovanni Cena, Isolabella, Le Castella, 17 Rubbia, Prato Cesarino. Inoltre, è stato artefice della nascita della zona industriale e del quartiere San Valentino, che oggi conta oltre 8mila abitanti e offre numerosi servizi.

Dal 1986 al 1995, Amedeo Leone ha continuato a contribuire al progresso della comunità come assessore ai Lavori pubblici e vice presidente della Provincia di Latina.

Il sindaco Valentino Mantini ha dichiarato: “Amedeo Leone ha rappresentato un capitolo importante della storia cisternese, contribuendo alla rinascita socio-economica e allo sviluppo infrastrutturale, occupazionale, abitativo e scolastico. A nome della giunta, del consiglio e dei dipendenti comunali esprimo un sentito cordoglio ai familiari tutti.”

I funerali si terranno domani alle ore 15.30 presso la Chiesa San Francesco di Cisterna di Latina, un momento di commosso ricordo per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità.