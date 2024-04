Cisterna, cominciati i lavori per il nuovo asilo con i fondi del Pnrr

Sono partiti i lavori, finanziati dal Pnrr, per la realizzazione del nuovo asilo nido presso la scuola di Collina dei Pini.

con spazi a forte relazione con le aree esterne e luce naturale all’interno dei locali.

Infatti, il volume ipogeo è attraversato per la sua interezza da un foyer aperto su entrambi i lati che, oltre a far penetrare la luce naturale, distribuisce gli spazi interni dell’asilo e funge da spazio collettivo dove si possono svolgere le attività comuni a tutte le sezioni.

Ogni singola aula è aperta verso l’esterno tramite una grande vetrata dalla quale si accede alla loggia attrezzata e secondariamente all’area verde fino al confine del lotto.

Tutta l’area amministrativo – gestionale dell’asilo è stata posizionata adiacente all’ingresso, in corr ispondenza dell’atrio e del deposito carrozzine.

Anche la viabilità verrà modificata per ottenere un accesso e un parcheggio dedicato esclusivamente all’asilo, non solo per motivi pratici ma anche per questioni di sicurezza, separando nettamente i flussi di percorrenza della scuola esistente da quelli del nuovo edificio.

Grande attenzione è stata riposta anche ai temi “green”. La temperatura interna sarà regolata grazie ad un impianto a tutt’aria alimentato elettricamente dall’impianto fotovoltaico di 20 KW che sarà installato sulla copertura della scuola esistente in maniera da evitare potenziali ombreggiamenti dagli edifici circostanti e poter massimizzare l’apporto di energia solare. L’illuminazione artificiale è stata progettata secondo gli ultimi criteri di efficienza energetica usando esclusivamente lampade a LED.

«La realizz azione dell’asilo nido a Collina dei Pini – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -, oltre ad integrare l’offerta educativa del già esistente edificio scolastico Bellardini, accrescerà i servizi messi a disposizione da questa amministrazione alla collettività sia per uno sviluppo socio-educativo armonico dei bambini che come sostegno alle famiglie».