Cisterna, con lo scooter contro un muretto: perde la vita Sandro Califano

Non ce l’ha fatta Sandro Califano, il 49enne che, sabato scorso, aveva perso il controllo del suo T-Max finendo contro il muretto di un ponte in via Toti a Cisterna.

Le condizioni dell’uomo erano apparse fin da subito gravi, tanto da far richiedere l’intervento dell’eliambulanza che lo ha poi trasportato al San Camillo di Roma. Con il passare delle ore però il suo quadro clinico si è aggravato ancor di più e nella notte tra domenica e lunedì è arrivata la tremenda notizia. Sgomento e cordoglio nella comunità cisternese dove l’uomo era molto conosciuto.