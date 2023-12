Cisterna, ConitART presenta XMAS Dance Festival e premio Desirée Mariottini

Si chiuderà con uno strepitoso concerto di Natale gratuito a cura dei Big Soul Mama Gospel Choir la 4ᵃ edizione del Festival Nazionale di Danza “XMAS Dance Festival” che si terrà al Palasport in Viale delle Provincie a Cisterna il terzo weekend di dicembre con ingresso libero e gratuito nell’ultima giornata. Il contest Nazionale di danza, organizzato dalla scuola di Formazione Artistica Professionale di Cisterna (Fap) in collaborazione con la scuola d’arte Non Solo Danza di Latina (NSD), vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Cisterna di Latina, prevede una due giorni, sabato 16 e domenica 17 dicembre, di full immersion nella quale si avvicenderanno coreografi di caratura internazionale che coinvolgeranno i ragazzi provenienti da tutta Italia. Le borse di studio ai vincitori del contest XMAS Dance Festival saranno assegnate domenica 17 dicembre, alla presenza delle autorità locali e al termine dell’esilarante due giorni di danza.

Il concorso sarà aperto gratuitamente al pubblico che, dopo le premiazioni, sarà coinvolto in una grande festa animata da CMC Eventi e Deejay & Intrattenimento che culminerà con il concerto dei Big Soul Mama. Nei giorni del festival sarà organizzata anche una raccolta fondi per la Fondazione Doppia Difesa Onlus nata dalla volontà di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno per aiutare le vittime a riconoscere i soprusi che subiscono, a uscire dal silenzio prima che qualcosa di grave possa accadere. Xmas Dance Festival è parte di CONITArt, evento che comprende, oltre all’XMAS Dance Festival con la danza, anche cinema e teatro, con un progetto di formazione professionale che vede ospiti, durante la stagione, professionisti del cinema che incontrano ragazzi e allievi del territorio per far sì che, sempre di più, si creino i presupposti per aiutare i giovani a realizzare i propri sogni.

La 4ᵃ edizione del Festival Nazionale di Danza “XMAS Dance Festival” si avvale della prestigiosa collaborazione in qualità di Main Partner di CONIT srl. I ragazzi iscritti al concorso, provenienti da tutta Italia, avranno la possibilità di studiare, crescere artisticamente, confrontarsi e soprattutto vincere tantissimi premi e borse di studio messe in palio, che daranno la possibilità ai più meritevoli, di poter ballare in alcune delle scuole più importanti del mondo (Los Angeles, Londra, Milano, Roma…). I coreografi Thomas Signorelli, Gianluca Lanzillotta, Claudia Laruccia e Federica Esaminato nel pomeriggio di domenica saranno anche la giuria del concorso che prende il nome di “XMAS DANCE CONTEST”, la sfida di crew e scuole di danza provenienti da tutta Italia. Proprio loro si contenderanno il podio nelle varie categorie.

Nel contest previsti anche dei premi speciali. Il premio intitolato a Desirée Mariottini, rivolto al talento più meritevole della manifestazione rigorosamente minorenne, darà la possibilità al vincitore, di potersi formare nelle discipline della danza in alcune delle scuole più ambite di Los Angeles; ed il Premio Conit, fortemente voluto dall’organizzazione e dall’azienda partner. «Un ringraziamento speciale va a Regione, Provincia e Comune che credono in noi e ci supportano – ha affermato Simone Finotti uno degli organizzatori del XMAS Dance Festival – ma anche e soprattutto a partner come Backstage Articoli Danza, Oasi degli Aranci Cristian Ciriaci, Acting LAB – NSD e Costruttori di Sogni Viaggi che ci permettono di rendere più vicina la realizzazione dei sogni dei nostri ragazzi».